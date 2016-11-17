Евгений Пашутин: "УНИКС боролся с "Маккаби" и показал лучшее, что может"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после поражения в матче Евролиги от "Маккаби" (73:74) отметил, что в концовке встречи команда допустила детские ошибки. По словам специалиста, казанцы играют сердцем и понимают, что нужно идти вперед.

– Мы начали очень невразумительно, много было открытых бросков у "Маккаби", но у нас был один день на подготовку, – приводит "Р-Спорт" слова Пашутина. – Потом выпустили большой состав, и у соперника начались проблемы. Смогли отыграться с "минус 14" и даже повели в счете. Перестали "играть в казино" – бросать дальние броски с ходу, но в конце матча мы совершили детские ошибки, и "Маккаби" воспользовался этим. Мы вели "плюс 4", могли вести "плюс 6", но вместо этого позволили сопернику сравнять счет.

Ребята боролись и показали лучшее, что могут. Обидно, неприятно, но если искать виноватых, будет еще хуже. Нельзя сдаваться. Нужно идти вперед. Все ребята играют сердцем.