Елена Безденежных: "ЦСКА не будет соревноваться с "Фенербахче" в размерах бюджета"

Вице-президент "Норникеля" Елена Безденежных отметила, что ЦСКА не ориентируется на конкурентов при составлении собственного бюджета. Она добавила, что перед московской командой стоит цель сохранить титул чемпионов Евролиги.

- Соревноваться в размерах финансирования клуба не наша задача, - приводят "Известия" слова Безденежных. - Мы точно не стремимся к тому, чтобы стать клубом с самым большим бюджетом в европейском баскетболе. Поэтому, если "Фенербахче" заберет себе пальму первенства в финансировании клуба, мы согласны им уступить. Однако мы не намерены уступать им титул чемпионов Евролиги.

У нас есть задача сохранить титул. Это сложнее, чем его завоевать. Де Коло и Теодосич, как и остальные игроки, принесли нам успех в прошлом сезоне. И мы надеемся, что оба этих лидера помогут нам и в следующем сезоне. А решать это предстоит руководству клуба по итогам "Финала четырех" в Стамбуле.

Напомним, что "Финал четырех" Евролиги пройдет с 19 по 21 мая.