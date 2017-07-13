Экс-защитник ЦСКА Уимс продолжит карьеру в Китае?

Бывший защитник ЦСКА Сонни Уимс подпишет контракт с китайским "Чжэцзян Голден Буллс", утверждает EuroHoops. По данным источника, соглашение будет рассчитано на один сезон, а зарплата 31-летнего баскетболиста составит 1,3 миллиона долларов.

Прошлый сезон Уимс начал в тель-авивском "Маккаби", но в январе был отчислен из команды из-за того, что отказался пройти допинг-тест. В Евролиге он в среднем набирал 11,6 очка за игру, проводя на паркете 24 минуты. В чемпионате Израиля его показатели были ниже - 7,7 очка и 24 минуты.

За ЦСКА американец выступал с 2012 по 2015 год, За это время он трижды выиграл Единую лигу ВТБ, а также вошел в сборную всех звезд Евролиги 2014 года.