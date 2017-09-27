Экс-президента РФБ могут приговорить к шести годам колонии

Гособвинитель попросил суд приговорить бывшего президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлию Аникееву к шести годам колонии общего режима, сообщает "Коммерсант". Она обвиняется в хищении 42,8 миллиона рублей из средств организации.

Ранее бухгалтер РФБ Елена Силина получила 3,5 года колонии за пособничество в хищении.

По данным прокуратуры, с февраля 2014 года по август 2015 года Силина контролировала работу четырех подконтрольных Аникеевой бизнесменов, которые реальной деятельности не вели. С ними заключались фиктивные договоры, после чего на банковские счета переводились деньги, которые обналичивались и передавались Силиной. Схема была выявлена в декабре 2015 года новым руководством РФБ в результате аудиторской проверки, после чего новый президент организации Андрей Кириленко обратился с заявлением в правоохранительные органы.