Экс-игрок сборной Франции погиб в автокатастрофе

Бывший игрок сборной Франции Папа Бадиане погиб в автомобильной аварии, сообщает AFP. Бывшему баскетболисту было 36 лет. Бадиане выступал за "Роанн", "Ле-Ман" и "Пуатье", также на его счету 23 игры за сборную Франции. Он завершил карьеру в 2013 году в связи с проблемами со здоровьем.
Защитник ЦСКА и бывший партнер Бадиане Нандо Де Коло выразил свои соболезнования в связи с произошедшим.
"Мои соболезнования родственникам покинувшего нас Папа Бадиане. Как жаль", – написал Де Коло в твиттере.
Toutes mes condoléances aux proches de Pape Badiane qui vient de nous quitter ! Quelle tristesse... RIP– Nando De Colo (@NandoDeColo) 24 декабря 2016 г.