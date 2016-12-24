Экс-игрок сборной Франции погиб в автокатастрофе

Бывший игрок сборной Франции Папа Бадиане погиб в автомобильной аварии, сообщает AFP. Бывшему баскетболисту было 36 лет. Бадиане выступал за "Роанн", "Ле-Ман" и "Пуатье", также на его счету 23 игры за сборную Франции. Он завершил карьеру в 2013 году в связи с проблемами со здоровьем.

Защитник ЦСКА и бывший партнер Бадиане Нандо Де Коло выразил свои соболезнования в связи с произошедшим.

"Мои соболезнования родственникам покинувшего нас Папа Бадиане. Как жаль", – написал Де Коло в твиттере.