Экс-баскетболист "Химок" Ханикатт, возможно, не погиб в перестрелке с полицией

Американский баскетболист Тайлер Ханикатт, известный в России по выступлениям за подмосковные "Химки" может быть жив - ранее СМИ в США сообщили о его гибели в вооруженном столкновении с полицией.

Как сообщает твиттер Департамента полиции Лос-Анджелеса со ссылкой на пресс-атташе организации Джоша Рубенштейна, в перестрелке с участием офицеров участка Ван Найс работники органов защиты правопорядка не пострадали, а подозреваемый был ранен и доставлен в больницу. С места происшествия изъят пистолет."

Предположительно, в твите речь идет об инциденте с участием баскетболиста, которого пресса ранее идентифицировала как Ханикатта.

Стали известны подробности смерти форварда "Химок" //

Пресс-служба "Химок" не подтвердила смерть Ханикатта //

