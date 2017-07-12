Джош Адамс покидает ''Автодор''

23-летний американский защитник ''Автодора'' решил воспользоваться опцией выхода из двухлетнего контракта для игры в клубе из Евролиги, сообщает пресс-служба клуба. Игрок продолжит выступления в стамбульском ''Амадолу Эфес''.

"Двухлетний контракт с Адамсом предусматривал возможность досрочного расторжения после первого сезона только в случае перехода игрока в клуб НБА или Евролиги, - сказал президент саратовского клуба Владимир Родионов. - Американский защитник воспользовался данной опцией, получив приглашение от одной из ведущих команд Европы ''Анадолу Эфес''. Признаюсь, мы рассчитывали на Джоша в предстоящем сезоне и не ожидали, что его заберут уже этим летом. Адамс – перспективный баскетболист, имеющий все шансы в итоге оказаться в НБА.

С уходом Адамса мы оказались в форс-мажорной ситуации. Однако еще есть время, чтобы подыскать на его место качественного исполнителя".

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Адамс провел 13 матчей, набирая в среднем 12,1 очка и делая 4,2 передачи, 2,2 подбора, 1,5 перехвата за 27,25 минуты.