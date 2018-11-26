Джоэл Боломбой: "Стараюсь дать ЦСКА максимум энергии, когда выхожу на паркет"

Центровой баскетбольного клуба ЦСКА Джоэл Боломбой заявил, что старается дать своей команде максимум энергии. Он также добавил, что не думал, что уже во второй игре за армейцев реализует трехочковый бросок.

- Конечно, я не мог представить, что забью трехочковый уже во втором матче за ЦСКА, - приводит слова Боломбоя РИА Новости. - В обеих встречах я просто выходил и был открыт для любых возможностей, которые возникают в игре. В матче против "Будучности" Кори Хиггинс здорово нашел меня в углу, и я, не задумываясь, выбросил по кольцу. В целом же я просто стараюсь дать команде максимум энергии, когда выхожу на паркет.

24-летний спортсмен был принят в российское гражданство в ноябре указом президента РФ.

- Важно было просто готовиться, быть готовым, когда придет момент. Конечно, в какие-то дни я думал: "Господи, я хочу быть с командой, я хочу играть". Но я понимал, что ответственные люди прикладывали максимум усилий, чтобы скорее решить этот вопрос. И меня сразу предупреждали, что все может затянуться, что не все произойдет в один момент. Команда поддерживала меня, так что мне надо было просто готовиться, - сказал Боломбой.

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