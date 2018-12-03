Джоэл Боломбой: "Когда мы поймали ритм, нас было не остановить"

Новичок сборной России Джоэл Боломбой после победы над Чехией в матче отборочного турнира Кубка мира-2019 поделился впечатлениями от дебюта и объяснил, почему выбрал номер 0.

– Думаю, мы одержали хорошую победу, – сказал Боломбой. – Мы начали не так, как хотелось бы, но Сергей Базаревич продолжал подбадривать нас, говорил, чтобы мы продолжали сражаться. И когда мы вошли в ритм, нас было сложно остановить. Это общий успех – тренер перед игрой давал установку играть друг за друга, делиться мячом в нападении, биться в защите. Мы так и сделали.

– За последнее время в вашей жизни произошло много событий – вы перешли в ЦСКА, получили российский паспорт, попали в сборную.

– О чем думали перед дебютом?

– Был взволнован и рад. Это большое событие для меня, для нашей семьи, для команды, для клуба. Так что я хотел наконец выйти на площадку и помочь команде. Это особенный момент – было очень здорово видеть, как тепло меня принимают.

– Почему решили взять номер 0?

– Все другие, которые я хотел, были заняты. (Антон Бабошин)