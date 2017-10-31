Джей. Ар. Холден: "Для нас перестрелки были обычным делом"

Бывший разыгрывающий ЦСКА и сборной России Джей. Ар. Холден в интервью "Бизнес Online" отметил, что наркоторговцы заботились о баскетболистах там, где он вырос. По его словам, благодаря гарантиям, можно было спокойно ходить по улицам и играть в любой точке города.

– Приходилось ли вам сталкиваться с перестрелками?

– Да. Несколько раз бывало, что стреляли прямо на площадке. К счастью, никто не пострадал. Было страшно, но на следующий день мы все равно возвращались. Для нас перестрелки были обычным делом, частью окружающего мира, к тому же большую часть времени мы чувствовали себя в безопасности благодаря баскетболу.

– Почему?

– Наркоторговцы и другие люди, нарушавшие закон, заботились о нас. Лично мне давали гарантию, что я могу спокойно ходить по улицам и играть в любой точке города. Они хотели, чтобы я не повторял их ошибок и занимался правильным делом. Сейчас многих из них я называю своими друзьями, они очень тепло относились ко мне и моей семье.

– Чем вызвано такое уважение к спортсменам у преступников?

– Много факторов. Во-первых, люди понимают, что ты можешь подписать крупный контракт в НБА, НФЛ или МЛБ и у тебя можно будет что-то попросить в будущем. К тому же спорт в Питтсбурге всегда был на первых ролях. У нас великолепный хоккейный клуб. Бейсбол сейчас не так популярен, но раньше на матчи ходил весь город. То же самое можно сказать про футбол. В детстве я занимался бейсболом и футболом даже больше, чем баскетболом.

– Просили ли у вас деньги?

– Многие люди из моего района были рады, что у меня получилось построить карьеру в баскетболе. Да, кто-то просил денег. Обычно речь шла не о безумных суммах. 1000 долларов здесь, 500 долларов там. Так я мог отблагодарить людей, которые когда-то помогли мне.