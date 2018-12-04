Джамирра Фолкнер не смогла дебютировать в сборной России из-за травмы

Генеральный менеджер сборной России Светлана Абросимова сообщила, что Джамирра Фолкнер будет восстанавливаться после разрыва крестообразной связки до весны-лета следующего года. Американская баскетболистка 2 марта указом Президента РФ получила российское гражданство.

- Она не была еще заиграна ни в одной игре за сборную России, потому что получила травму, - цитирует "РИА Новости" Абросимову. - У нее серьезная травма, разрыв крестообразной связки, поэтому, может быть, к весне-лету она вернется. Тогда уже тренер будет принимать решение, приглашать ее на сборы или нет.

Фолкнер в прошлом сезоне, выступая за польский "Польковице", проводила в Евролиге в среднем за игру по 34 минуты и набирала по 14,6 очка, делала 5,9 передачи и 2,8 подбора.