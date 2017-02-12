Дюрант – о стычке с Роберсоном: "Это часть игры"

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант подчеркнул, что не держит зла на защитника "Оклахома-Сити" Андре Роберсона после матча регулярного чемпионата НБА, завершившегося победой "Воинов" (130:114). В третьей четверти Роберсон жестко сфолил на бывшем одноклубнике, после чего между ними началась перепалка. Судьи выписали каждому из игроков по "техническому".

– Я знаю Дре. Это игровой момент, – цитирует ESPN Дюранта. – Он никогда не позволит никому пройти себя на паркете. Это часть игры. И я уважаю его за это.

Сам Роберсон также подтвердил, что между ним и его бывшим одноклубником нет конфликта.

– Решение, которое он принял, не слишком мне нравится. Но все это в прошлом, – сказал Роберсон.