"Движение вверх" по сборам в России уступает только "Аватару"

Фильм "Движение вверх" вышел на второе место по кассовым сборам в России.
По состоянию на вечер субботы его сборы составляют 2,140 миллиарда рублей. Он стал первым российским фильмом, преодолевшим отметку сборов в 2 миллиарда. 13 января "Движение вверх" стала кассовой лентой в России, обойдя "Сталинград" Федора Бондарчука, а сегодня вечером обошла по сборам "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".
Первое место по сборам в России с огромным отрывом удерживает "Аватар" Джеймса Кэмерона. Фильм 2009 года собрал в России 3,515 миллиарда рублей.
"Движение вверх" - фильм режиссера Антона Мегердичева о победе сборной СССР по баскетболу над США в финале Олимпиады 1972 года. Главные роли в нем сыграли Владимир Машков и Андрей Смоляков.
Дополнительная информация
http://www.kinometro.ru/news/show/name/dvijenie-vverh-number-2-all-time
Werdy
а сегодня вечером обошла по сборам "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". Понравилась фраза просто.:)
00:18
Thomas_Boy_
За Россию без допинга! ___________ Я считаю, что кинематограф США нынче в полном гуано.
00:05
За Россию без допинга!
Thomas_Boy_, а ты что же, за Россию с допингом?
23:50 20 января
Thomas_Boy_
Ура-патриоты с не ура-патриотами зарубились.)) Это даже смешнее, чем дурачки вроде того, что "без допинга".)
23:46 20 января
ksuxa
Хороший фильм.. Художественный фильм!! а тут на ветке вечно чем-то недовольные ущемленные люди!
23:27 20 января
За Россию без допинга!
Solace, "в кои-то веки" - и этим все сказано:) В США ежегодно выходят десятки великолепных фильмов на любой вкус. Хочешь - блокбастеры, хочешь - драмы, хочешь - комедии. В России "в кои-то веки" (твое определение) сняли фильм, который оказался не абсолютным шлаком. Вот повод-то для гордости, да...
23:26 20 января
Паснаход
Ура-патриотам невдомёк, что помимо либерастни есть нормальные патриоты с адекватной реакцией на ситуацию, когда власть держит народ за послушное стадо, всеми методами пропихивая свой продукт.
23:13 20 января
Solace.
Как же у либерастни и их прихвостней полыхает, что наши в кои то веки сняли шикарный фильм, который бьёт по сборам их комиксовый шлак.
22:58 20 января
За Россию без допинга!
Любят у нас лживые мусорные агитки вроде "крыма" или "движения вверх". арря, нагнули пяндосов
22:54 20 января
Thomas_Boy_
П_о_в_а_р ________ Все нижеотписавшиеся... ДЕРЖАТЬСЯ!!! Жизнь - боль, но нада баготься. ____________ А чего про "Спартак" не написал ничего?
22:53 20 января
Джон....Сильвер
Это кино может быть и хорошее - не смотрел, но явно снято к месту - замылить глаза народу ведь надо - сейчас таких успехов у нашего спорта нет и не предвидится. О нас сейчас только ленивый ноги не вытирает - даже сборная на ОИ едет под чужим названием, как воры! Так что спортивных побед нет - жрите ностальгию - вспоминайте, что наша страна когда-то была великой!
22:42 20 января
Паснаход
RurikKF, чувак, у тебя так бомбит, сейчас на Луну улетишь))
22:28 20 января
L&M
RurikKF-------------А зачем туду валить, если все её достижения и здесь вполне доступны? Поддерживающий всё родное - какая марка у сколковского смартфона?
22:20 20 января
L&M
Вопрос ещё и в цене билетов. "Титаник" у нас собрал (в долларовом эквиваленте) в два раза меньше этого вот... из заголовка. Вот, видимо, лошары в Голливуде, снимают какую-то дешёвку...
22:18 20 января
RurikKF
Слухайте, если вы такие умные валите в пиндосию и поддерживайте вашего производителя! Но вы в осном неудачники и уроды, пишущие всякую хрень! Стадо баранов!
22:17 20 января
knecht alex
ЗЗ+ Это рекламная статья, если сравнивать в долларах, он наверное и в десятку не входит. Да и вообще сравнение сборов вещь очень условная доллар тоже подвергается инфляции и 1 доллар 1930 совсем по покупательской способности не равен доллару 2010 года.
22:13 20 января
L&M
Ну, если верить Кинопоиску, то со своими 33 лямами нормальных денег "Движение" в конце четвёртого десятка...
22:11 20 января
П_о_в_а_р
Все нижеотписавшиеся... ДЕРЖАТЬСЯ!!! Жизнь - боль, но нада баготься.
22:09 20 января
Паснаход
С такой беспрецедентно агрессивной рекламой любой фильм станет самым кассовым. Из каждого утюга, по сто раз на дню. Губерниев плачет, все плачут. Принципиально не буду смотреть это кино.
22:06 20 января
L&M
Ща, конечно, постараюсь поискать на просторах инета, но - неужели даже что-нибудь марвеловское обошёл?
22:04 20 января
ЗЗ+
Какой смысл сравнивать сборы в рублях, если рубль с 2009 года подешевел в 2 раза?
22:03 20 января
CanagliaVova
Триумф российского кинематографа под руководством самого культурного в истории министра культуры, доктора политических наук и доктора исторических наук, профессора Мединского :-D
21:58 20 января
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
это точно спортивная новость? тогда сообщите как там поживает бюст поклонской после выхода Матильды. все также мироточит???
21:57 20 января