"Движение вверх" по сборам в России уступает только "Аватару"

Фильм "Движение вверх" вышел на второе место по кассовым сборам в России.

По состоянию на вечер субботы его сборы составляют 2,140 миллиарда рублей. Он стал первым российским фильмом, преодолевшим отметку сборов в 2 миллиарда. 13 января "Движение вверх" стала кассовой лентой в России, обойдя "Сталинград" Федора Бондарчука, а сегодня вечером обошла по сборам "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".

Первое место по сборам в России с огромным отрывом удерживает "Аватар" Джеймса Кэмерона. Фильм 2009 года собрал в России 3,515 миллиарда рублей.

"Движение вверх" - фильм режиссера Антона Мегердичева о победе сборной СССР по баскетболу над США в финале Олимпиады 1972 года. Главные роли в нем сыграли Владимир Машков и Андрей Смоляков.