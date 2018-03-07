Дмитрий Кулагин: "Локомотив", несмотря на множество ошибок, нашел свой баскетбол"

Защитник "Локомотива-Кубань" Дмитрий Кулагин отметил, что его команда допускала много ошибок в первом четвертьфинале Еврокубка против "Гран-Канарии" (79:74). При этом баскетболист рад, что команда все же сумела добиться победы.

– Это была важная игра для нас. Мы проиграли несколько предыдущих встреч. Это было непросто для нас, мы оказались под давлением. Мы чувствовали, что фанатам и каждому жителю нашего города была нужна эта победа, – цитирует официальный сайт клуба Кулагина. – Я счастлив, что мы смогли ее добиться. Сегодня у нас было много ошибок, однако мы сумели найти свой баскетбол. Но уже с этого момента мы думаем о следующей игре.