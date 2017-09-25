Димитрис Итудис: "Ошибки - это нормально для этой стадии подготовки"

Главный тренер ЦСКА​ Димитрис Итудис после поражения от "Фенербахче" в финале товарищеского турнира отметил, что ошибки - нормальное явления для нынешней стадии подготовки к сезону. Также он сделал акцент на том, что обе команды с уважением отнеслись друг к другу.

– Это было хорошее сражение, – цитирует пресс-служба клуба Итудиса. – Да, мы пропустили некоторые броски, совершили ошибки, но это нормально для этой стадии подготовки. Обе команды отнеслись к игре серьезно, с уважением друг к другу, и это очень важно. В целом, мы провели хорошие матчи и здесь, и в Греции, и нам только предстоит провести тренировки в полном составе. Надеюсь, травма Виктора Хряпы окажется не очень серьезной, и он сможет работать с нами вместе. Понятно, что сейчас игроки вынесли большую нагрузку, и нам предстоит позаботиться, в том числе, и об отдыхе.