Димитрис Итудис: "Необходимо, чтобы Родригес игрой и авторитетом говорил свое веское слово на паркете"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис доволен тем, что клуб подписал разыгрывающего Серхио Родригеса. Испанец заключил с армейцами соглашение по схеме "2+1".

– Не секрет, что после отъезда за океан Тео (и я желаю ему удачи и счастья, которое у него было в ЦСКА) мы с помощниками и, конечно, клубным руководством проделали большую работу и серьезный анализ рынка, чтобы найти разыгрывающего, который усилит нашу команду, – цитирует официальный сайт ЦСКА Итудиса. – Важно, что во время нашего разговора по телефону Серхио Родригес выразил огромное желание продолжить карьеру в Москве. Мы обсудили множество деталей, касающихся нашей команды и игроков, он отлично знает большинство парней.

Стиль Серхио – в умении читать игру, он организатор нападения, умеющих находить броски для себя и создавать ситуации для товарищей, делать других игроков лучше. Он дважды уезжал в НБА, был чемпионом и MVP Евролиги, здорово выступал за национальную сборную, а потому достаточно зрел, чтобы понимать игру во всех турнирах, в которых нам предстоит сражаться. Он проверенный победитель, опытный игрок, который при этом заверил меня, что готов усердно работать над саморазвитием. Серхио и его семья все тщательно взвесили и приняли решение с должной ответственностью. Нам необходимо, чтобы Родригес игрой и авторитетом говорил свое веское слово на паркете. Уверен, что он быстро найдет общий язык с парнями.