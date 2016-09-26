04:58 26 сентября | БАСКЕТБОЛ

Димитрис Итудис: "Для ЦСКА было особенно важно оставить дома Кубок Гомельского"

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы в Кубке Гомельского подчеркнул, что для команды очень важен этот трофей. В финале армейцы взяли верх над "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 95:73.

– Для ЦСКА всегда было особенно важно оставить дома Кубок, носящий имя Гомельского, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – По сравнению с вчерашним матчем сегодня мы играли с большей энергией, в хорошем ритме и степени концентрации, уважали своего соперника. Очевидно, что "Маккаби" – хорошая команда, которая сделала почти десять трансферов. И все же это был предсезонный матч, потому, как я сказал, меня удовлетворили показанные темп и энергия. Надо продолжать в том же духе. Очевидно, что нам не хватало нескольких травмированных, но остальные парни заступили на их место, хорошо сыграли и заслужили поздравления. Теперь нас ждет дальний вояж в Китай, нужно быть готовыми представить европейский баскетбол в Азии.

Дополнительная информация

http://www.cskabasket.com/news/?id=15540

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