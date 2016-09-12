Димитрис Итудис: "ЦСКА провел хороший матч с "Арисом"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после товарищеского матча с "Арисом" (77:65) выразил удовлетворение игрой команды. Он отметил возвращение в строй Виталия Фридзона, который восстановился после перелома одной из костей локтя.

– После матча с ПАОКом мне пришла в голову идея чуть раньше вернуть в строй Фридзона, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса. – Посоветовался с докторами, с самим Виталием, который всегда рвется в бой. Виталий смотрелся хорошо, как и вся команда. Считаю, что мы провели хороший матч.