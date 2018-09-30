19:36 | Баскетбол

Дэвид Блатт: "В овертайме обратился к "Олимпиакосу" на русском языке"

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Главный тренер "Олимпиакоса" Дэвид Блатт рассказал, как мотивировал своих игроков в матче за третье место Кубка Гомельского против УНИКСа. Греческий клуб выиграл в овертайме со счетом 91:89.

- В этой игре мы оказались в сложной ситуации, мы уступали в счете большую часть времени, но продолжали верить, - цитирует "РИА Новости" Блатта. - В овертайме я рассказал игрокам о своей любимой русской поговорке – о том, что надежда умирает последней. Думаю, я даже сделал это на русском языке. Было непросто играть без Вассилиса Спанулиса, Костаса Папаниколау, еще сегодня Алекс Тупан получил травму в начале матча. Но мы должны быть готовы, такое происходит в сезоне.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/basketball/20180930/1142969574.html

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