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20:25 | Баскетбол

Дэвид Блатт: "Кубок Гомельского является турниром премиум-класса"


Главный тренер "Дарюшафаки" Дэвид Блатт отметил, что был рад принять участие в Кубке Гомельского. Сегодня турецкая команда обыграла греческий "Панатинаикос" в матче за 3-е место - 78:75.

- На протяжении многих лет Кубок Гомельского остается предсезонным турниром премиум-класса, - приводит "Р-Спрт" слова Блатта. - Мы рады просто быть здесь, тем более достойно выступить. Матч с "Пао" был игрой высокого уровня, обе команды бились, и победа могла достаться любой команде. Исход предопределила всего одна хорошая защита и один отличный бросок. Результаты на предсезонке не так много значат, главное - узнать максимум о своей команде.

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https://rsport.ria.ru/basketball/20170928/1126424117.html

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