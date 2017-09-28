Дэвид Блатт: "Кубок Гомельского является турниром премиум-класса"

Главный тренер "Дарюшафаки" Дэвид Блатт отметил, что был рад принять участие в Кубке Гомельского. Сегодня турецкая команда обыграла греческий "Панатинаикос" в матче за 3-е место - 78:75.

- На протяжении многих лет Кубок Гомельского остается предсезонным турниром премиум-класса, - приводит "Р-Спрт" слова Блатта. - Мы рады просто быть здесь, тем более достойно выступить. Матч с "Пао" был игрой высокого уровня, обе команды бились, и победа могла достаться любой команде. Исход предопределила всего одна хорошая защита и один отличный бросок. Результаты на предсезонке не так много значат, главное - узнать максимум о своей команде.