Дэвид Блатт: "Если бы я мог работать во всех клубах, куда меня сватают, мне пришлось бы находиться в разных телах"

Главный тренер турецкой "Дарюшафаки" Дэвид Блатт подчеркнул, что слухи о его уходе в другой клуб не соответствуют действительности. Команда бывшего главного тренера сборной России не попала в Евролигу. По информации ряда СМИ, интерес к специалисту проявляют тель-авивский "Маккаби", ЦСКА и "Барселона".

- Честно говоря, я могу работать только в одном месте, - цитирует Eurohoops Блатта. - Если бы я мог тренировать во всех клубах, в которые меня сватают, я был бы вынужден находиться в разных местах в разных телах. Большинство слухов не соответствует действительности. Большинство этих команд не обращались ни ко мне, ни к моим агентам.