ЦСКА объявил о подписании контракта с Серхио Родригесом

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с разыгрывающим Серхио Родригесом. 31-летний игрок стал первым испанцем в составе армейцев, он заключил соглашение с клубом по схеме "2+1".

В прошлом сезоне Родригес играл в "Филадельфии", где набирал в среднем за матч 7,8 очка, делал 2,3 подбора и 5,1 передачи. Значительную часть карьеры он провел в "Реале", цвета которого защищал с 2010 по 2016 год. С мадридцами он выигрывал Евролигу в 2015 году, а в 2014 году становился самым ценным игроком Евролиги.