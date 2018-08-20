Четыре баскетболиста выгнаны из сборной Японии с Азиатских игр после секс-скандала

Четыре баскетболиста сборной Японии были исключены из состава команды и покинули Азиатские игры, проходящие в Индонезии. Юя Нагайоси, Такуя Хасимото, Кейта Имамуро и Такума Сато были замечены в печально известном "квартале красных фонарей" в Джакарте в футболках национальной команды. Они посетили бар и покинули его в сопровождении четырех женщин.

Глава японской делегации на Азиатских играх Ясухиро Ямасита рассказал, что после победы над Катаром (82:71) четверо игроков нашли японоговорящего местного жителя, который рассказал им о баре, где можно найти доступных женщин.

Баскетболисты направились с женщинами в отель и остались там до утра. Из сборной их исключили за нарушение кодекса чести спортсменов, согласно которому атлеты должны подавать хороший пример во всех обстоятельствах.

- Они заплатили за услуги проституток, - сказал Ямасита. - Я испытываю глубочайшее чувство стыда. Мы извиняемся и возьмем всех спортсменов под контроль. Спортсмены должны быть образцом для подражания обществу не только на спортивных площадках, но и в других обстоятельствах.