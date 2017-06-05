Черепанова перешла из УГМК в "Надежду", чтобы получить игровое время

Баскетболистка сборной России Мария Черепанова подчеркнула, что перешла из УГМК в "Надежду", потому что хотела получать больше игрового времени. Черепанова провела два последних сезона в УГМК, дважды победив в чемпионате России и один раз выиграв Евролигу, а нынешним летом перешла в "Надежду".

– У нас подобралась хорошая команда, и я думаю, что мы должны удержать "Надежду" на том же уровне, на котором она была последнее время, – приводит "Р-Спорт" слова Черепановой. – Я перешла в "Надежду", потому что хотела получать больше игрового времени. УГМК – это, конечно, самая лучшая команда, которая была в моей жизни, но я хочу играть больше, и это было самым важным при принятии решения о переходе.