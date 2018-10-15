CAS выразил соболезнования в связи со смертью генсека ФИБА Бауманна

Спортивный арбитражный суд в Лозанне выразил соболезнования в связи со смертью генерального секретаря ФИБА Патрика Бауманна. Он ушел из жизни в 51 год в Буэнос-Айресе.

"Мы очень скорбим в связи со смертью Патрика Баумана, умершего в 51 год в Буэнос-Айресе, где он помогал организации юношеской Олимпиады. Патрик Бауманн был ключевым членом олимпийского движения и страстно любил баскетбол, в котором он долгое время работал генсеком ФИБА. Как успешны спортивный руководитель, он назначался на множество ключевых должностей на пртяжении карьеры.

Бауманн присоединился к ICAS, руководящему органу CAS, в 2010 году. Он был голосом междунарожных федераций. Его отношение к спорту и его поддержка стали ключевыми для развития CAS. ICAS отдаст должное его заслугам на следующем заседании в ноябре 2018 года.

ICAS и CAS выряжают глубочайшие соболезнования миссис Бауманн, ее двум детям, родителям и друзьям Бауманна, его клоллегам в ФИБА, МОК, ГАИСФ, оргкомитете "Лозанна-2020" и ВАДА", - говорится в сообщении CAS