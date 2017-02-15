11:29 | БАСКЕТБОЛ

CAS частично удовлетворил иск Мышкина к РФБ

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В Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне завершилось судебное разбирательство по иску бывшего главного тренера женской сборной России Анатолия Мышкина к Российской федерации баскетбола (РФБ), сообщают "Известия". По итогам процесса CAS удовлетворил иск 62-летнего наставника лишь частично.

Таким образом, РФБ выплатит тренеру вознаграждение в размере стоимости услуг, оказанных до официального уведомления о расторжении контракта, и пени за просроченные платежи. По информации издания, общая сумма выплат Мышкину составит порядка 6,5 миллиона рублей. Сам тренер рассчитывал получить зарплату, которую, по его мнению, ему должны были начислять до окончания контракта, рассчитанного до августа 2016 года.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/664763

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