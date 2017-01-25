Бывшего игрока сборной России задержали в Москве с кокаином

В Москве был задержан бывший баскетболист сборной России Александр Милосердов, сообщает "Рен ТВ". Как сообщает источник, при обыске у 36-летнего Милосердова был обнаружен и изъят кокаин.

Милосердов выступал на позиции атакующего защитника и играл за ЦСКА, "Динамо", УНИКС, "Автодор" и "Триумф". В составе УНИКСа в сезоне-2003/04 он становился победителем Евролиги ФИБА.