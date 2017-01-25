16:21 25 января | БАСКЕТБОЛ

Бывшего игрока сборной России задержали в Москве с кокаином

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В Москве был задержан бывший баскетболист сборной России Александр Милосердов, сообщает "Рен ТВ". Как сообщает источник, при обыске у 36-летнего Милосердова был обнаружен и изъят кокаин.

Милосердов выступал на позиции атакующего защитника и играл за ЦСКА, "Динамо", УНИКС, "Автодор" и "Триумф". В составе УНИКСа в сезоне-2003/04 он становился победителем Евролиги ФИБА.

Дополнительная информация

http://ren.tv/novosti/2017-01-25/izvestnyy-rossiyskiy-basketbolist-zaderzhan-s-narkotikami-v-moskve-istochnik

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Andvaraforce

КАКИЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА???!

17:56 25 января

serenky25

Ерему подставили. теперь извиняются. Хорошо хоть Дзагу отмыли.

16:39 25 января

Тони Старк

Ерёме вёз походу)

16:37 25 января

serenky25

Да ну нафиг. какой кокс? Триметилфентонил. А это не доказуемо. Как говорит Мутный чел.

16:32 25 января

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Материалы других СМИ