Бывшего игрока сборной России задержали в Москве с кокаином

В Москве был задержан бывший баскетболист сборной России Александр Милосердов, сообщает "Рен ТВ". Как сообщает источник, при обыске у 36-летнего Милосердова был обнаружен и изъят кокаин.
Милосердов выступал на позиции атакующего защитника и играл за ЦСКА, "Динамо", УНИКС, "Автодор" и "Триумф". В составе УНИКСа в сезоне-2003/04 он становился победителем Евролиги ФИБА.
Дополнительная информация
http://ren.tv/novosti/2017-01-25/izvestnyy-rossiyskiy-basketbolist-zaderzhan-s-narkotikami-v-moskve-istochnik
Andvaraforce
КАКИЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА???!
17:56 25 января
serenky25
Ерему подставили. теперь извиняются. Хорошо хоть Дзагу отмыли.
16:39 25 января
Тони Старк
Ерёме вёз походу)
16:37 25 января
serenky25
Да ну нафиг. какой кокс? Триметилфентонил. А это не доказуемо. Как говорит Мутный чел.
16:32 25 января