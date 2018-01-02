"Бруклин" без Мозгова обыграл "Орландо", "Миннесота" победила "Лейкерс"

"Бруклин" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл "Орландо" со счетом 98:95. Российский центровой "Нетс" Тимофей Мозгов на площадку не выходил.

В другой встрече "Миннесота" победила "Лейкерс" - 114:96. "Портленд" в гостях в овертайме взял верх над "Чикаго" - 124:120.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" – "Орландо" - 98:95 (22:27, 25:21, 24:22, 27:25)

Б: Аллен (16), Крэбб (15), Лаверт (15).

О: Гордон (20), Пейтон (17), Бийомбо (13), Фурнье (13).

"Миннесота" - "Лейкерс" - 114:96 (30:18, 30:30, 31:28, 23:20)

М: Батлер (28), Уиггинз (21), Дьенг (17).

Л: Кларксон (20), Рэндл (15), Ингрэм (14).

"Чикаго" - "Портленд" (США) - 120:124 ОТ (23:31, 30:21, 34:31, 25:29, 8:12)

Ч: Данн (22), Маркканен (19), Миротич (18).

П: Макколлум (32), Амину (24), Тернер (22).