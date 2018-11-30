Боломбой впервые сыграет за сборную России в матче с чехами

Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой должен дебютировать в российской национальной команде 3 декабря в матче отборочного этапа к Кубку мира-2019, сообщает "Р-Спорт".

Сейчас россияне находятся в Финляндии, где 30 ноября, в городе Эспоо, сыграют с финнами. Спустя несколько дней, 3 декабря, подопечные Сергея Базаревича примут в Химках команду Чехии.

Джоэл Боломбой перешел в ЦСКА в августе, а в ноябре, согласно указу Президента РФ, игроку, родившемуся в Донецке, присвоили российское гражданство. До того, как прийти в столичный клуб, Боломбой провел два сезона в лиге развития НБА, играя там за "Солт-Лейк-Сити Старз" и "Висконсин Херд".