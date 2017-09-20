Базаревич утвержден на посту главного тренера сборной России

На пост главного тренера мужской сборной России утвержден Сергей Базаревич, сообщает официальный сайт РФБ. Такое решение было принято организацией на исполкоме, который состоялся сегодня.

Отмечается, что президент РФБ Андрей Кириленко провел беседу со специалистом, по итогу которой тренер выразил готовность продолжать работу с командой.

Напомним, что Базаревич возглавил сборную в январе 2016 года, сменив на этом посту Евгения Пашутина. Под руководством 52-летнего тренера сборная заняла четвертое место. Контракт Базаревича истек после окончания турнира.