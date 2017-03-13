Базаревич из-за задержек по зарплате и конфликтов не хочет продолжать работать в "Трабзонспоре"

Главный тренер "Трабзонспора" Сергей Базаревич заявил, что не хочет продолжать работу в команде из-за постоянных задержек зарплаты и конфликтов в руководстве. Игроки и тренеры турецкого клуба в течение 2,5 месяца не получали зарплату.

- Это уже третий раз по ходу сезона, когда возникают задержки. И если предыдущие удалось решить, то сейчас игроки пошли на крайнюю меру, - цитирует ТАСС Базаревича. - Задержка составляет 2,5 месяца. Но мне, как тренеру, обидно не столько из-за денег. Меня волнует, что еще недавно мы были близки к зоне плей-офф, а теперь, видимо, никак не выйдем туда. В такой ситуации, когда к тому же еще идут конфликты в руководящих органах клуба, оставаться желания нет. Хочется работать в клубе, который на что-то претендует и к чему-то стремился.