Баскетболист из Уфы приставал к несовершеннолетней

Ирина Греднева, директор барнаульской школы танцев Format dance studio, воспитанницы которой выступают в качестве группы поддержки баскетбольного клуба "АлтайБаскет", сообщила "СЭ", что девушка, в отношении которой допустил неподобающее поведение капитан команды "Уфимец" Артем Исаков, является несовершеннолетней. 4 декабря по окончании встречи "АлтайБаскет" - "Уфимец" (69:76), Исаков подошел к одной из черлидерш и прикоснулся к ее ягодице.

- Что тут комментировать - обращайтесь к руководству клуба, за который выступает игрок, - сказала Греднева.

- Можно ли как-то связаться с пострадавшей?

- Нет, даже не пытайтесь. Ребенку всего 14 лет!

При этом, по версии "Уфимца", Исаков не имел дурных намерений и прикоснулся к преграждавшей дорогу девушке, желая пройти в центральный круг. В ситуации обещала разобраться Российская федерация баскетбола. (Иван Торопцев)

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