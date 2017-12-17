Барцокас встретился с болельщиками "Химок"

В воскресенье, по окончании тренировки команды, главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас провел встречу с владельцами абонементов на сезон-2017/18. Большинство интересовали вопросы, связанные с последними результатами команды. Главный тренер откровенно говорил о своем отношении к ним, о ротации игроков, о российских баскетболистах, о трансферах, об атмосфере в раздевалке, о том, чего на данный момент не хватает команде и какие цели он ставит, сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Задавали болельщики и личные вопросы, о семье наставника, о том, комфортно ли ему в Химках и многие другие.

Барцокас поблагодарил всех болельщиков за поддержку и любовь к команде, а также за то, что они нашли время в выходной день для встречи с ним.