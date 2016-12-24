Багатскис возглавил "Маккаби"

Латвийский специалист Айнарс Багатскис, как и ожидалось, назначен главным тренером "Маккаби" из Тель-Авива. Ранее 49-летний латвиец работал помощником наставника "Дарюшафаки" Дэвида Блатта. Как сообщает пресс-служба израильского клуба, с Багатскисом заключено соглашение до конца сезона-2016/17.

- Я видел вчерашнюю игру "Маккаби" и рад, что уже встречался с командой в Стамбуле, - отметил Багатскис. - Для меня большая честь получить эту работу и тренировать такой большой клуб, как "Маккаби". Взволнован и хочу поскорее приступить к работе.

Напомним, что Багатскис возглавлял "Нижний Новгород" с 2014 по 2016 год. В 2014 и 2015 годах он признавался тренером года в Латвии.