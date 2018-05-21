"Автодор" продлил контракт с Пашутиным

Главный тренер "Автодора" Евгений Пашутин продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Специалист будет работать с командой в сезоне-2018/19.

- Очень рад продолжению сотрудничества. Хочу поблагодарить президента клуба Владимира Евстафьевича Родионова (президента клуба - прим. "СЭ") за оказанное доверие. Со своей стороны постараюсь сделать все возможное, чтобы "Автодор" вошел в число топ-клубов и боролся за самые высокие места на внутренней и международной арене, демонстрируя фирменную игру, - сказал тренер. - Отдельное спасибо болельщикам за теплый прием и поддержку на протяжении всего сезона. В Саратове любят и понимают баскетбол, искренне болеют и своей энергетикой двигают команду только вперед. Постараемся и дальше радовать жителей региона красивой игрой и достойными результатами.

Под руководством 49-летнего тренера "Автодор" занял пятое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.