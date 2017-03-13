Артурс Шталбергс: "Назначение Лукича спортивным директором "Нижнего Новгорода" – хорошее решение"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Артурс Шталбергс выразил уверенность в том, что назначение Зорана Лукича спортивным директором будет способствовать дальнейшему развитию клуба. Контракт с сербским специалистом подписан до конца этого сезона.

– Выбор кандидатуры Лукича был неслучаен. Он уже работал в клубе, – приводит "Р-Спорт" слова Шталбергса. – Сейчас у него было других предложений и он согласился нам помочь. Думаю, что это назначение – хорошее решения для клуба, для его развития, для роста игроков. Это было предложение от (министра спорта Нижегородской области) Сергея Панова. Он спросил, нужна ли помощь клубу в работе с игроками, в координации работы тренерского штаба, офиса. Мы решили, что поскольку почти во всех серьезных клубах есть человек, который занимается подобными вопросами, то и нам бы неплохо было ввести такую должность.