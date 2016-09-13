Артем Клименко покинул расположение сборной России

Центровой Артем Клименко по согласованию с тренерским штабом сборной России отправился в Саратов и вскоре продолжит подготовку к новому сезону на базе своего клуба "Автодора". Ранее Клименко получил травму плеча перед стартовой игрой отборочного турнира Евробаскета-2017 против сборной Боснии и Герцеговины.

– Хочу поблагодарить главного тренера Сергея Базаревича за доверие и возможность быть в национальной команде, – приводит слова баскетболиста официальный сайт РФБ. – И вообще весь коллектив – за отличную атмосферу. Очень рад, что команда попала на Евробаскет-2017. Буду продолжать работать в клубе, чтобы следующим летом меня снова позвали в сборную.