17:50 | БАСКЕТБОЛ

Артем Клименко покинул расположение сборной России

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Центровой Артем Клименко по согласованию с тренерским штабом сборной России отправился в Саратов и вскоре продолжит подготовку к новому сезону на базе своего клуба "Автодора". Ранее Клименко получил травму плеча перед стартовой игрой отборочного турнира Евробаскета-2017 против сборной Боснии и Герцеговины.

– Хочу поблагодарить главного тренера Сергея Базаревича за доверие и возможность быть в национальной команде, – приводит слова баскетболиста официальный сайт РФБ. – И вообще весь коллектив – за отличную атмосферу. Очень рад, что команда попала на Евробаскет-2017. Буду продолжать работать в клубе, чтобы следующим летом меня снова позвали в сборную.

Дополнительная информация

http://www.russiabasket.ru/2016/09/13/artem-klimenko-pokinul-raspolozhenie-rossijskoj-sbornoj/

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