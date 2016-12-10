14:34 | БАСКЕТБОЛ

Антон Шипулин: "В гонке преследования проиграл тактически"

0
0
0

Бронзовый призер гонки преследования на этапе Кубка мира в Поклюке Антон Шипулин, выразил мнение, что третье место стало результатом ошибки. Биатлонист подчеркнул, что хотел навязать борьбу на финишном отрезке трассы.

- Что было на последнем подъеме? Ничего не было, - сказал Шипулин во флэш-интервью после гонки. - Я "сидел" за Фуркадом. Думал, что будет лучше выскочить из-за спины в последний момент, но просчитался. Из-за протяженного спуска на этой трассе нет определенного места, где можно было бы потолкаться. Сегодня я не угадал и в очередной раз проиграл тактически.

Стрельба? Я старался делать свое дело, но не получилось. Самочувствие более-менее. Шел не на максимуме, лыжи катили идеально. Почему? Мы шли в лидерах и знали, что не нужно отрываться. Просто менялись, чтобы отдохнуть. Понимали, что самые серьезные разборки будут в конце.

Фуркад выиграл гонку преследования в Поклюке, Шипулин - третий

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ