Антон Шипулин: "В гонке преследования проиграл тактически"

Бронзовый призер гонки преследования на этапе Кубка мира в Поклюке Антон Шипулин, выразил мнение, что третье место стало результатом ошибки. Биатлонист подчеркнул, что хотел навязать борьбу на финишном отрезке трассы.

- Что было на последнем подъеме? Ничего не было, - сказал Шипулин во флэш-интервью после гонки. - Я "сидел" за Фуркадом. Думал, что будет лучше выскочить из-за спины в последний момент, но просчитался. Из-за протяженного спуска на этой трассе нет определенного места, где можно было бы потолкаться. Сегодня я не угадал и в очередной раз проиграл тактически.

Стрельба? Я старался делать свое дело, но не получилось. Самочувствие более-менее. Шел не на максимуме, лыжи катили идеально. Почему? Мы шли в лидерах и знали, что не нужно отрываться. Просто менялись, чтобы отдохнуть. Понимали, что самые серьезные разборки будут в конце.

Фуркад выиграл гонку преследования в Поклюке, Шипулин - третий