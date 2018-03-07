Андрей Ведищев: "Локомотив" усилил свой потенциал в Единой лиге ВТБ, подписав Мачюлиса"

Президент "Локомотива-Кубани" Андрей Ведищев считает, что его клуб усилился, подписав контракт с форвардом Йонаса Мачюлиса. Литовский легионер был приглашен после того, как стало известно о травме форварда Райана Брокхоффа, который пропустит около 1,5 месяцев из-за травмы большого пальца правой руки.

– Мы попали в очень сложную ситуацию, "потеряв" своего лидера Райана Брокхоффа в самый неподходящий момент, за 1,5 дня до окончания периода дозаявок в лиге, – цитирует официальный сайт клуба Ведищева. – Подписание Мачюлиса – это усиление нашего потенциала в Единой лиге ВТБ. Йонас опытный и жесткий игрок с лидерскими качествами. Уверен, он проявит себя в решающих играх.