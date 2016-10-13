Андрей Ватутин: "Теодосич и Де Коло - лучшие в мире игроки, выступающие не в НБА"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин признался, что опасался отъезда защитника Нандо Де Коло в НБА минувшим летом. Также он подчеркнул, что пока нельзя говорить, останется ли в команде после окончания сезона Милош Теодосич, у которого закончится контракт.

– Понятно, что у нас было желание, вопрос был в том, хочет ли Де Коло играть в Европе. Мы начали переговоры еще в середине прошлого сезона, и, по сути, это не был вопрос цифр, потому что у нас есть понимание, сколько должен получать MVP Евролиги, так что процесс торговли не был драматичным.

Я побаивался, чего скрывать, что Нандо и его агент дождутся окончания контракта, посмотрят на предложения из НБА и только потом выйдут на рынок. Это был бы худший вариант, потому что можно было просидеть в состоянии неизвестности до июля. К счастью, ближе к "Финалу четырех" Де Коло сказал, что предпочтет остаться в ЦСКА, и вскоре после Берлина мы уже подписали предварительный контракт. Это здорово развязало нам руки, стало ясно, какие позиции нужно дальше усиливать, а если бы мы сидели и ждали, это был бы легкий тупичок.

Теодосич? Мы буквально на днях говорили с Милошем на эту тему. Все будет зависеть от его желания, от того, какая команда НБА сделает ему предложение. Если, условно, это будет "Сан-Антонио", то думаю, Грегг Попович сможет спрятать слабые стороны Теодосича и использовать сильные, если это будет "Сакраменто" с сербским генменеджером Владе Дивацем, то они тоже знают, как правильно использовать Милоша.

Теодосич и Де Коло – это два лучших в мире баскетболиста из тех, кто не играет в НБА, и денег в НБА Милошу точно могут дать больше, чем в Европе. Мы же знаем, какие деньги зарабатывает, к примеру, Рикки Рубио, а у испанца те же минусы, что и у Теодосича. Хотя нельзя не отметить, что в последние годы за счет интеллекта Милош стал куда лучше защищаться. Мне бы очень хотелось сохранить Теодосича, но спрос на него в НБА будет точно. Важно, что он не хочет ехать, чтобы просто попробовать, для него важна команда, которая его приглашает, а деньги – второй вопрос.