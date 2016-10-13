Андрей Ватутин: "Мне на Шведа не за что обижаться"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин подчеркнул, что не обижается на Алексея Шведа, который после возвращения в Россию выбрал "Химки", а не армейский клуб. При этом он признал, что переговоры между ЦСКА и Шведом были.

– Никакой обиды нет. Леша – мой добрый товарищ, и мы прекрасно общались после моих слов. Швед входит в число игроков, которых я считаю в человеческом смысле своими воспитанниками. Надеюсь, Леша считает так же, – цитирует "Р-Спорт" Ватутина. – Я всегда радуюсь его успехам, где бы он ни играл, а подкалывать друг друга никто не запрещает. Шутка – это тренировка ума, это нормальная история, хотя именно с той фразой я, пожалуй, переборщил. С Лешей мы уже лет десять знакомы, мне точно не за что на него обижаться, как и ему на меня.

У нас было общение с его агентами, но когда была озвучена сумма, мы прекратили переговоры. Не знаю, какой у него контракт в "Химках", в любом случае это честно заработанные им деньги. Если это огромная цифра, как пишут в СМИ, я вдвойне за него рад. Он же не украл эти деньги, а заслужил, заработал кровью и потом.

Более того, Швед был не нужен нам по баскетбольным причинам. Леша игрок, которому нужен мяч, а у нас таких игроков на тот момент уже было достаточно, и еще один ball handler нам был не нужен. Так что дело не только в деньгах, но и в его роли на площадке. Обиженным никто не остался, это обычный бизнес: предложение поступило – я сказал, что дорого, и мы разошлись. Дальше люди пошли в "Химки", окей, никаких проблем.

Может ли в будущем Швед сыграть в ЦСКА? Все возможно. Мы всегда выступаем за то, чтобы лучшие российские баскетболисты играли в ЦСКА, но по баскетбольным и финансовым соображениям год назад не получилось.