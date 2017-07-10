Андрей Кириленко: "Женская сборная России 3х3 будет бороться за высокие места на Олимпиаде"

Президент РФБ Андрей Кириленко выразил уверенность в том, что женская сборная России 3х3 способна побороться на Олимпиаде-2020 за самые высокие места. В воскресенье россиянки выиграли чемпионат Европы по баскетболу 3х3. В финальном матче они оказались сильнее команды Испании (22:14). Ранее женская сборная России стала победителем Кубка мира.

– Двойная победа нашей женской сборной – огромный успех, девушки просто молодцы, – приводит ТАСС слова Кириленко. – У нас действительно появилась отличная команда, которая имеет все шансы попасть на Олимпийские игры в Токио и бороться там за самые высокие места. Пока же впереди будут новые чемпионаты мира и Европы. И на них необходимо доказать, что эти два триумфа не были случайными. Не сомневаюсь, что нашим девушкам это по силам.