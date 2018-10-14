Андрей Кириленко: "Все мы испытываем шок от смерти Патрика Бауманна"

Президент ФИБА Андрей Кириленко выразил соболезнования в связи со смертью генсека ФИБА Патрика Бауманна. Бауманн скончался сегодня в возрасте 51 года.

Конечно, все мы испытываем сейчас шок, - цитирует ТАСС Кириленко. - Патрик сделал очень многое для развития баскетбола во всем мире, особенно это касается баскетбола 3х3. В том, что эта дисциплина дебютирует на Олимпийских играх - 2020 в Токио, во многом его заслуга. Мы виделись буквально полторы недели назад на саммите в китайском Сиане, и ничего не предвещало того, что у него есть какие- либо проблемы с сердцем