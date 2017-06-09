Андрей Кириленко: "Россия традиционно сильна в баскетболе 3х3"

Глава РФБ Андрей Кириленко поддержал включение баскетбола 3х3 в программу Олимпиады-2020. Также он отметил российских команд в этом виде спорта в последние годы.

– Конечно, для российского баскетбола, для федерации, для всех нас – это очень значимое решение, – цитирует ТАСС Кириленко. – Я бы сказал даже историческое, потому что теперь у баскетбола появляется возможность разыгрывать на Олимпийских играх четыре комплекта медалей вместо двух.

Это очень круто, очень почетно и, на мой взгляд, это фантастическая новость для тех ребят, которые играют в баскетбол 3х3. Раньше они выходили на улицу и играли в свое удовольствие. Сейчас же это серьезная дисциплина, которая будет представлена на Олимпиадах.

Наверное, пока говорить об этом преждевременно – о перспективах, золоте, медалях, но исторически на протяжении последних лет пяти наши сборные успешно выступают на турнирах по баскетболу 3х3. Как мужские, так и женские. Были победы на Всемирных играх в Баку, медали на чемпионатах мира и Европы. Так что Россия традиционно сильна в баскетболе 3х3.