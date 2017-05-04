Андрей Кириленко: "Присутствие в центральном бюро FIBA позволит лоббировать интересы РФБ"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что его присутствие в центральном бюро Международной федерации баскетбола (ФИБА) позволит лоббировать интересы России. Помимо него в состав центрального бюро вошли Яо Мин (президент Китайской баскетбольной ассоциации), Юко Мицуя (президент Японской баскетбольной ассоциации), Астериос Зойс (член бюро FIBA-Европа) и Лена Уоллин-Канзи (генеральный секретарь Шведской федерации баскетбола).

– Центральное бюро ФИБА – это самый главный орган, который занимается развитием баскетбола во всем мире, – приводит ТАСС слова Кириленко. – Находясь в его составе, у меня появится возможность принимать участие в решении всех насущных вопросов. А с учетом того, что Россия подала заявки на проведение женского чемпионата Европы 2019 года и мужского Кубка мира – 2023, присутствие в центральном бюро FIBA можно считать основополагающим.

Помимо этого, архиважным для России является само наличие своего представителя в руководящем органе Международной федерации баскетбола. Это позволяет лоббировать интересы нашей страны и имеет ключевое значение в развитии спортивной политики нашего государства.