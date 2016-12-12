10:57 | БАСКЕТБОЛ

Андрей Кириленко: "Нужно увеличивать представительство России в международных федерациях"

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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что российскому спорту нужно усиливать свои позиции в международных спортивных организациях. Именно поэтому он добивался возвращения России в состав ФИБА.

– Я говорил в начале этого года: наша проблема состоит в том, что есть всего несколько федераций, где мы имеем серьезный вес, – цитируют "Известия" Кириленко. – Например, Международная федерация фехтования (FIE), президентом которой является Алишер Усманов. И результаты в этом виде спорта налицо. Или Ирина Винер, которая имеет серьезное влияние в мировой художественной гимнастике. Но в некоторых международных федерациях наше представительство малоэффективно. Над этим нужно очень серьезно работать.

Когда я только заступил на должность, для меня было важно, чтобы Россию вернули в состав ФИБА. На тот момент мы были дисквалифицированы международной федерацией. Важно было, чтобы у нас было "кресло" в исполкоме, чтобы были свои представители в разных комиссиях ФИБА. Благодаря этому мы могли бы максимально быстро узнавать любую информацию, которая появляется в международном поле. И могли бы максимально быстро на нее реагировать. Порой же случались такие ситуации, что мы не знали или до нас просто не доходили какие-то важные изменения. В международном поле необходимо работать. И мы, конечно, будем это делать.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/650786

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