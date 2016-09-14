Андрей Кириленко: "Мозгова в сборной России пока заигрываем не идеально"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью "Известиям" проанализировал выступление сборной России в квалификационном турнире чемпионата Европы. Он согласился с тем, что команде пока не удается использовать идеально центрового "Лейкерс" Тимофея Мозгова.

– По проценту попаданий из-за дуги сборная России уверенно лидирует среди участников отборочного турнира – 47,8 процента. Однако другие козыри пока не работают, в том числе игра на Тимофея Мозгова. На ваш взгляд, за счет чего наша команда может прибавить на Евробаскете, где уровень соперников будет совсем другим? – вопрос Кириленко.

– Действительно, на сегодняшний день многое зависит от процента трехочковых попаданий. И это оправдало себя: очень много точных дальних бросков. На мой взгляд, конечно, нужно добавлять в игре из-под кольца – чтобы не зависеть от того, "пойдут" у нас сегодня трехочковые или нет. Хотя проведенные матчи показали: даже если мы не забиваем с хорошим процентом первые 10–20 минут, все равно потом наверстываем. Необходимо больше задействовать центровых, чаще идти в проход. Впрочем, в отборочном турнире не выступали Виталий Фридзон, который хорошо играет на входах и забеганиях, и Леша Швед, который часто обостряет и способен обыграть любого оппонента один в один. Хотя и с трехочковыми у обоих все в порядке.

Что же касается Тимофея Мозгова, то соглашусь – пока мы заигрываем его неидеально. Но и для него это достаточно новая роль. Я думаю, в предстоящем сезоне НБА в "Лейкерс" он станет основным центровым и окажется в ситуации, когда на него будет играть команда. А в сборной его начнут чаще вовлекать в процесс в игре на "посту". Все-таки на сегодняшний день, особенно в Европе, Тимофей – один из доминирующих центровых. Без него мы можем играть только в быстрый баскетбол и надеяться на то, что мяч отскочит к нам. С ним же у нас есть столп, гарант надежности в защите. И есть возможность менять рисунок игры. Конечно, после победы в чемпионате НБА он морально выхолощен. Тем более сразу после этого были и подписание нового контракта, и переезд в другой город.

А еще сборная может прибавить за счет скорости. Как только мы начинаем "бежать", игра сразу смотрится по-другому. Поэтому хотел бы обратить внимание ребят на то, чтобы они почаще форсировали игру, переводя ее в быстрое русло с массой отрывов. Очень здорово сразу "тащит" Дима Хвостов. Разговаривал на эту тему с Сергеем Карасевым, в "Открытом лагере РФБ" говорил об этом Мише Кулагину. Как только ты получил мяч, необходимо максимально быстро пересечь середину площадки, чтобы разогнать атаку, – тогда у тебя появляется много возможностей для свободных бросков. Плюс оказывается сильное давление на защиту. Когда сопернику после каждой атаки приходится максимально быстро возвращаться в оборону, играть в таком темпе очень тяжело. Мы же порой слишком тормозим, начинаем играть в позиционную игру.