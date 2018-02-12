Андрей Кириленко: "Мне нравится, что в Кубке России играют только россияне"

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что ему нравится формат Кубка России. В воскресенье, 11 февраля, завершился розыгрыш турнира-2017/18. Чемпионом стал "Локомотив-Кубань", который переиграл "Нижний Новгород" – 85:64.

– Мне вообще нравится формат Кубка России. То, что в нем играют только российские игроки, – цитирует официальный сайт РФБ Кириленко. – Они получают гораздо больше игрового времени в этих матчах, получают хороший опыт. Кубок позволяет нашим баскетболистам брать игру на себя и вести свои команды к победе. Что сегодня и показали Дмитрий Кулагин и Дмитрий Хвостов, которые провели отличный турнир и обеспечили "Локомотиву" победу в нем.