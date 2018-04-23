Алексей Швед: "Попасть в топ-8 команд сезона – этого мало"

Защитник "Химок" Алексей Швед признался, что все игроки клуба были очень рады попаданию в плей-офф Евролиги в сезоне-2017/18. Он добавил, что клуб будет усиленно работать, чтобы сыграть в "Финале Четырех"

– Когда "Химки" попали в плей-офф Евролиги, мы все были очень рады, – рассказал в интервью каналу "Khimkibasket" Швед, – Игроки, тренеры, люди, которые работают в клубе, спонсоры, болельщики. Попасть впервые в истории в топ-8 клубов Европы – это очень круто. Это другой формат, он намного тяжелее. Было сложнее именно в таком формате попасть в плей-офф.

Каждый спортсмен хочет достигнуть цели, сыграть на максимум в каждой лиге и в каждой игре. Все хотят играть в финале, выиграть кубки. Сезон не закончен, самое важное начинается сейчас. И мы будем стараться. Да, мы просто прошли в 8 лучших команд Европы – этого очень мало. Я отношусь к тем людям, которые всегда хотят добиться максимального результата

Третий матч серии1/4 финала Евролиги "Химки" – ЦСКА состоится 25 апреля, начало – в20.00 по московскому времени. Пока армейцы ведут со счетом 2-0.