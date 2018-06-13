Алексей Швед: "Думаю, "Химки" станут сильнее по всем направлениям"

Защитник "Химок" и сборной России Алексей Швед подвел итоги сезона. В полуфинале и финале Единой лиги ВТБ Швед в сумме набрал 57 очков, но чемпионом турнира стал ЦСКА.
– Что надо изменить в игре команды в предстоящем межсезонье?
– Я точно уверен, что команда после такого сложного сезона сделает правильные выводы и станет сильнее по всем направлениям, – цитируют "Известия" Шведа. – Нужно только хорошо отдохнуть.
– Можно сказать, что вы получаете удовольствие, выступая за подмосковный клуб?
– Да, я нашел свою команду. Великолепно чувствую себя в "Химках".
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https://iz.ru/754621/timur-ganeev-aleksandr-nevzgoda/aleksei-shved-ia-nashel-svoiu-komandu