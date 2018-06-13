Алексей Швед: "Думаю, "Химки" станут сильнее по всем направлениям"

Защитник "Химок" и сборной России Алексей Швед подвел итоги сезона. В полуфинале и финале Единой лиги ВТБ Швед в сумме набрал 57 очков, но чемпионом турнира стал ЦСКА.

– Что надо изменить в игре команды в предстоящем межсезонье?

– Я точно уверен, что команда после такого сложного сезона сделает правильные выводы и станет сильнее по всем направлениям, – цитируют "Известия" Шведа. – Нужно только хорошо отдохнуть.

– Можно сказать, что вы получаете удовольствие, выступая за подмосковный клуб?

– Да, я нашел свою команду. Великолепно чувствую себя в "Химках".